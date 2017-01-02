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В Москву и область идут морозы

В пятницу похолодает до -19 градусов

Морозная погода установится в столичном регионе через несколько дней. Если в понедельник, 2 января, москвичей ожидает температура воздуха 0…2°, а по области -3…2°, то уже во вторник, 3 января, столбики термометров опустятся до -6. Вечером в понедельник будет ветрено, местами гололедица, сообщает Гидрометцентр.

4 января днем ожидается облачная погода, местами пройдет снег, днем в Москве -8…-6°, по области -9…-4°, ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.  В ночь на 5 января температура опустится до -16, днем «потеплеет» до -12...-7°, гололедица сохранится

6 января будет облачно, пройдет снег, температура ночью -19...-14°, днем -14...-9°.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

В Москву и область идут морозы

В пятницу похолодает до -19 градусов

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