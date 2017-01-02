Дело завели в отношении полицейского, задавившего женщину на переходе

Уголовное дело по итогам доследственной проверки возбудили следователи в отношении сотрудника ГИБДД, сбившего 31 декабря женщину на пешеходном переходе в подмосковном Лотошино.

Ранее стало известно о том, что инспектор ГИБДД уволен из органов, как и его непосредственный начальник.

«В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)",— говорится в релизе Следственного комитета по Московской области.

ДТП произошло в поселке Лотошино, погибла 69-летняя местная жительницу, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.