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Более 30 человек погибли при взрыве в столице Ирака

Ранее местные СМИ сообщали о десяти жертвах

Взрыв заминированного автомобиля произошел в Багдаде утром в понедельник на площади Мадинат-эс-Садр, погибли 32 человека. Ранее сообщалось о десяти жертвах взрыва.

По данным местной полиции, подрыв автомобиля осуществил террорист-смертник. «РИА Новости» сообщает о том, что более 60 человек получили ранения.

Ответственность за теракт к настоящему времени никто на себя не взял. Утром в понедельник в Ирак прибыл президент Франции Франсуа Олланд.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Более 30 человек погибли при взрыве в столице Ирака

Ранее местные СМИ сообщали о десяти жертвах

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