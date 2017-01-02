Более 30 человек погибли при взрыве в столице Ирака

Взрыв заминированного автомобиля произошел в Багдаде утром в понедельник на площади Мадинат-эс-Садр, погибли 32 человека. Ранее сообщалось о десяти жертвах взрыва.

По данным местной полиции, подрыв автомобиля осуществил террорист-смертник. «РИА Новости» сообщает о том, что более 60 человек получили ранения.

Ответственность за теракт к настоящему времени никто на себя не взял. Утром в понедельник в Ирак прибыл президент Франции Франсуа Олланд.