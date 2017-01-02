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Аксенов: шествия в честь Бандеры – всемирный позор Украины

Глава Крыма отметил, что «идейные потомки» нациста « продолжают разрушать украинскую государственность»

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Факельное шествие, состоявшееся в Киеве по случаю дня рождения Бандеры, прокомментировал руководитель Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, подобные «недобрые традиции» разрушают украинскую государственность и уничтожают «международный имидж этой страны».

Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook.

Политик обратил внимание, что Польша, которая долго смотрела на «нацистские шабаши своих украинских протеже», год назад потребовала от Киева отказаться от празднования 75-летия Украинской повстанческой армии (УПА - запрещена в России).

В факельном шествии в Киеве приняли участие более тысячи человек, порядок на мероприятии поддерживали 700 полицейских.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Аксенов: шествия в честь Бандеры – всемирный позор Украины

Аксенов: шествия в честь Бандеры – всемирный позор УкраиныГлава Крыма отметил, что «идейные потомки» нациста « продолжают разрушать украинскую государственность»

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