Аксенов: шествия в честь Бандеры – всемирный позор Украины

Глава Крыма отметил, что «идейные потомки» нациста « продолжают разрушать украинскую государственность»
Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
Факельное шествие, состоявшееся в Киеве по случаю дня рождения Бандеры, прокомментировал руководитель Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, подобные «недобрые традиции» разрушают украинскую государственность и уничтожают «международный имидж этой страны».
Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook.
Политик обратил внимание, что Польша, которая долго смотрела на «нацистские шабаши своих украинских протеже», год назад потребовала от Киева отказаться от празднования 75-летия Украинской повстанческой армии (УПА - запрещена в России).
В факельном шествии в Киеве приняли участие более тысячи человек, порядок на мероприятии поддерживали 700 полицейских.
Читайте также: