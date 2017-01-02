Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
2 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

МИД ФРГ заявил о необходимости обсуждения будущего президента Сирии

Представитель германского МИДа Мартин Шефер считает необходимым обсуждение данного вопроса в ходе переговоров по Сирии в Астане

Представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что вопрос о судьбе и дальнейшем будущем президента Сирии Башара Асада должен обсуждаться на переговорах по Сирии, которые состоятся в Астане.

Дипломат отметил, что в ходе предстоящих переговоров должен обсуждаться и вопрос общества Сирии.

«Вопрос судьбы и будущего президента Сирии Башара Асада, вопрос общества Сирии— все эти вопросы должны быть вынесены на переговоры в Астане и обсуждаться в дальнейшем»,—  приводит слова Шефера «РИА Новости».

Читайте также:

Казахстан поставил условие проведения переговоров по Сирии в Астане

Известия // понедельник, 2 января 2017 года

МИД ФРГ заявил о необходимости обсуждения будущего президента Сирии

Представитель германского МИДа Мартин Шефер считает необходимым обсуждение данного вопроса в ходе переговоров по Сирии в Астане

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке