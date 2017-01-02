МИД ФРГ заявил о необходимости обсуждения будущего президента Сирии

Представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что вопрос о судьбе и дальнейшем будущем президента Сирии Башара Асада должен обсуждаться на переговорах по Сирии, которые состоятся в Астане.

Дипломат отметил, что в ходе предстоящих переговоров должен обсуждаться и вопрос общества Сирии.

«Вопрос судьбы и будущего президента Сирии Башара Асада, вопрос общества Сирии— все эти вопросы должны быть вынесены на переговоры в Астане и обсуждаться в дальнейшем»,— приводит слова Шефера «РИА Новости».