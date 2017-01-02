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Путин назвал выдающимся военачальником маршала Михалкина

Маршал артиллерии Владимир Михалкин скончался в возрасте 89 лет

Президент России выразил глубокие соболезнования и слова поддержки Ирине Михалкиной в связи с кончиной на 90-м году жизни маршала артиллерии Владимира Михалкина, сообщает пресс-служба Кремля.

В соболезновании российский лидер отметил, что Владимир Михалкин был выдающимся военачальником и настоящим патриотом.

«Ушел из жизни выдающийся военачальник, патриот, настоящий защитник Родины», — сказал президент России.

Путин добавил, что Михалкин «с честью прошел нелегкие испытания на фронтах Великой Отечественной войны, а в последующие десятилетия — многое сделал для укрепления наших Вооруженных Сил, развития ракетных войск и артиллерии», отмечает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Путин назвал выдающимся военачальником маршала Михалкина

Маршал артиллерии Владимир Михалкин скончался в возрасте 89 лет

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