Полицию Кельна обвинили в расизме

Представители партии «зеленых» обвинила полицейских Кельна в расизме. Лидер движения Симоне Петер выступила с заявлением, что действия правоохранителей, проверяющих 1000 мигрантов, могут быть незаконными, так как основывались на внешнем виде задержанных.

Петер заявила, что полицейские Кельна использовали расовое профилирование подозреваемых. Действия полицейских могут противоречить антирасистской конвенции ООН, отметил спикер «зеленых» Фолькер Бек, передает ТАСС.

Напомним, что в минувшем году в Кельне во время рождественских и новогодних праздников произошли массовые нападения мигрантов на местных жительниц.