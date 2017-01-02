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Полицию Кельна обвинили в расизме

Партия «зеленых» недовольна действиями правоохранителей, проверяющих мигрантов

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Представители партии «зеленых» обвинила полицейских Кельна в расизме. Лидер движения Симоне Петер выступила с заявлением, что действия правоохранителей, проверяющих 1000 мигрантов, могут быть незаконными, так как основывались на внешнем виде задержанных.

Петер заявила, что полицейские Кельна использовали расовое профилирование подозреваемых. Действия полицейских могут противоречить антирасистской конвенции ООН, отметил спикер «зеленых» Фолькер Бек, передает ТАСС.

Напомним, что в минувшем году в Кельне во время рождественских и новогодних праздников произошли массовые нападения мигрантов на местных жительниц.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Полицию Кельна обвинили в расизме

Полицию Кельна обвинили в расизмеПартия «зеленых» недовольна действиями правоохранителей, проверяющих мигрантов

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