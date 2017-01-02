Выходец из Сирии арестован в Германии по подозрению в терроризме

Уроженец Сирии был арестован по подозрению в организации теракта с участием начиненного взрывчаткой грузовика. По мнению следствия, задержанный готовил наезд на толпу людей наподобие того, что произошел в Берлине 19 декабря.

Арестованный сириец уже два года живет в Германии, ему 38 лет, сообщает «Федеральное агентство новостей». По информации от прокурора Кристофа Ребманна, представители запрещенной в России группировки «Исламское государство» готовились к передаче ему 180 тысяч евро, чтобы купить взрывчатку, а также несколько грузовиков.

«Он подозревается в том, что попросил 180 тысяч евро у контактного лица в Сирии на покупку автомобилей, вкоторые он заложил бы взрывчатку и затем въехал втолпу. Он позвонил потелефону из Саарбрюккена в декабре 2016 года», — приводит слова прокурора «РИА Новости».