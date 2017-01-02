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Вертолет российского производства потерпел крушение в Венесуэле

В катастрофе погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе четырехлетний мальчик

Военный вертолет Ми-17B5 разбился в Венесуэле, в штате Амасонас. О пропаже воздушного судна стало известно 30 декабря, с тех пор велись его поиски. Останки его были обнаружены лишь в понедельник.

О крушении Ми-17 сообщило «РИА Новости» со ссылкой на венесуэльское агентство ACN. Правительство пока официально не подтвердило эту информацию.

«Ни один представитель власти не подтверждает обнаружение вертолета Ми-17B5, мы надеемся, что он совершил посадку из-за плохой погоды и все, кто находился на борту, в порядке», — приводит ТАСС слова руководителя поисково-спасательной службы Хакобо Видарте.

Жертвами катастрофы стали как минимум 16 человек, 11 военных и пятеро гражданских, среди которых был ребенок четырех лет. Известно, что вертолет летел из города Пуэрто-Аякучо в Эсмеральду.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Вертолет российского производства потерпел крушение в Венесуэле

В катастрофе погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе четырехлетний мальчик

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