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Нобелевскую премию-66 могли дать Ахматовой, Набокову или Паустовскому

В Швеции рассекречен список кандидатов 1966 года на самую авторитетную литературную премию

Тайна Нобелевской премии по литературе 1966 года стала достоянием широкой общественности. Шведская академия опубликовала список номинантов, который по правилам держится в тайне в течение 50 лет.

Оказалось, что литературной премии могла быть удостоена прославленная русская поэтесса Анна Ахматова, а также писатели Владимир Набоков и Константин Паустовский. Среди других кандидатов значатся имена таких известных авторов как Луи Арагон, Сэмюэл Беккет, Хорхе Луис Борхес, Ясунари Кавабата, Альберто Моравиа, Пабло Неруда, всего 72 человека сообщает ТАСС.

Ахматова была предложена как соискатель на литературную премию профессорами-славистами Гетеборгского университета Гуннаром Якобссоном и Гарвардского университета Романом Якобсоном. При этом ее кандидатура рассматривалась и в 1965 году, но литературное творчество поэтессы не впечатлило членов комитета.

В итоге премию в 1966 году получили израильтянин Шмуэль Агнон «За глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами» и поэтесса из Германии Нелли Закс «За выдающиеся лирические и драматические произведения, исследующие судьбу еврейского народа».

Известия // вторник, 3 января 2017 года

Нобелевскую премию-66 могли дать Ахматовой, Набокову или Паустовскому

В Швеции рассекречен список кандидатов 1966 года на самую авторитетную литературную премию

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