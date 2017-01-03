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Трамп прокомментировал планы КНДР по испытанию баллистической ракеты

Новоизбранный глава государства раскритиковал Китай за неучастие в решении проблемы Северной Кореи

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея неспособна создать межконтинентальную баллистическую ракету, которая будет способна достигнуть Америки. Трамп заверил, что не допустит этого.

«Северная Корея заявила, что находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. Этого не будет!», — написал он.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что КНДР находится на завершающем этапе создать нового оружия и вот-вот приступит к его испытанию.

Кроме того Трамп обрушился с критикой на китайские власти за их отказ в поддержке решения проблемы Северного Корея.  Возмущение нового американского лидера вызвала и торговая политика Пекина в отношении Вашингтона.Свою позицию Трамп также изложил в Twitter.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Трамп прокомментировал планы КНДР по испытанию баллистической ракеты

Новоизбранный глава государства раскритиковал Китай за неучастие в решении проблемы Северной Кореи

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