Трамп прокомментировал планы КНДР по испытанию баллистической ракеты

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея неспособна создать межконтинентальную баллистическую ракету, которая будет способна достигнуть Америки. Трамп заверил, что не допустит этого.

«Северная Корея заявила, что находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территории США. Этого не будет!», — написал он.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что КНДР находится на завершающем этапе создать нового оружия и вот-вот приступит к его испытанию.

Кроме того Трамп обрушился с критикой на китайские власти за их отказ в поддержке решения проблемы Северного Корея. Возмущение нового американского лидера вызвала и торговая политика Пекина в отношении Вашингтона.Свою позицию Трамп также изложил в Twitter.