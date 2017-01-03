Оппозиция Сирии отказалась от мирных переговоров в Казахстане

Формирования сирийских оппозиционных сил решили отказаться от подготовки к мирным переговорам, которые были запланированы для проведения в конце января 2017 года в столице Казахстана, Астане.

Коалиция из 12 группировок во главе с Сирийской свободной армией (ССА) выпустила заявление о том, что все переговоры замораживаются, сообщает ТАСС.

Причиной, побудившей оппозицию блокировать процесс переговоров, стали нарушения режима перемирия со стороны правительственных войск в районе Дамаска, в провинциях Хама и Дераа. Переговоры могут быть возобновлены, когда нарушения не прекратятся, заявили представители ССА.