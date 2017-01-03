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Четверо детей скончались от отравления ядовитым газом в США

В техасском городе Амарилло во время дезинфекции дома началась фатальная химическая реакция

Жертвами ядовитого газа фосфин стали четыре ребенка в американском штате Техас. Отравление произошло во время обработки от вредителей подвала жилого дома в городе Амарилло.

Контакт яда с водой вызвал химическую реакцию, в ходе которой и начал выделяться опасный для жизни фосфин, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В итоге один из проживающих в доме детей скончался. Еще трое умерли после госпитализации. Шесть человек также получили отравление, но выжили.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Четверо детей скончались от отравления ядовитым газом в США

В техасском городе Амарилло во время дезинфекции дома началась фатальная химическая реакция

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