Известный турецкий кутюрье задержан за видеоролик с критикой властей

Дизайнер-модельер Барбароса Шансал чуть не стал жертвой расправы толпы из-за критики политики руководства Турции и был задержан полицией. Находясь на Кипре, мужчина записал видео с критикой властей, а на родине его встретили разгневанные соотечественники.

Критическим видео Шансал разразился перед Новым годом, сообщает «Федеральное агентство новостей». Он выразил возмущение практикой задержания инакомыслящим и высоким уровнем коррупции. По запросу властей Турции его депортировали с Кипра.



Шансал прилетел в Стамбул, в аэропорт имени Ататюрка, где его уже поджидали жаждущие расправы турки. В итоге дизайнера отбили полицейские, которые увезли его в участок.

Повышенный интерес к нелицеприятному видео Шансалу может объяснятся тем, что ролик был залит в Сеть до полчаса до теракта в Стамбуле, когда вооруженный мужчина расстрелял 39 человек.