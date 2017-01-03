Китай решил побить собственный космический рекорд

Китай собирается в 2017 году совершить рекордные для страны 30 космических полетов. В числе прочего Пекин намерен запустить самую мощную в своем арсенале ракету «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»), которая выведет в космос спутник «Чанъэ-5». Он должен будет достичь Луны, собрать образцы грунта и отправиться обратно на Землю.

О планах китайских властей сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC). Известно, что кроме запуска спутника Китай собирается с помощью ракеты «Чанчжэн-7» отправить грузовик «Тяньчжоу-1» в космическую лабораторию «Тяньгун-2» («Небесный дворец-2»). Пуск намечен на апрель 2017 года.

В предыдущем, 2016 году Пекин совершил 22 космических запуска, в том числе в первый раз покорять безвоздушное пространство отправились ракеты «Чанчжэн-5» и «Чанчжэн-7».