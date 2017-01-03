В Приангарье начнут чипировать лес в 2017 году

В январе в Иркутской области 2017 году начнут чипировать лес. О старте реализации пилотного проекта в регионе заявил губернатор Сергей Левченко.

С 1 января в регионе приступили к работе по постановке на учет всех пунктов приемки и отгрузки древесины, сообщает ИА IrkutskMedia. Власти намерены контролировать весь процесс, в том числе рубку, переработк и транспортировку леса.



Сергей Левченко отметил, что для этого необходимо каждый лесовоз снабдить чипом и системой ГЛОНАСС.

