Захарова рассказала о своих платьях для брифингов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как она выбирает платья для брифингов и работы каких дизайнеров она предпочитает.



Как передает «Федеральное агентство новостей», Мария Захарова сообщила, что все ее платья и костюмы выполнены одной фирмой.

«Я получаю огромное количество вопросов о том, в чем я одета — вот вам и ответ: одежда российская», — пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она рассказала, что предпочитает работы дизайнеров фирмы «Акимбо» (AKIMBO). Как оказалось, Мария Захарова познакомилась с этой продукцией случайно, купив платье в магазине около дома.