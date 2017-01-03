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Захарова рассказала о своих платьях для брифингов

Представитель Министерства иностранных дел пояснила, что предпочитает одежду российских дизайнеров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как она выбирает платья для брифингов и работы каких дизайнеров она предпочитает.

Как передает «Федеральное агентство новостей», Мария Захарова сообщила, что все ее платья и костюмы выполнены одной фирмой.

«Я получаю огромное количество вопросов о том, в чем я одета — вот вам и ответ: одежда российская», — пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она рассказала, что предпочитает работы дизайнеров фирмы «Акимбо» (AKIMBO). Как оказалось, Мария Захарова познакомилась с этой продукцией случайно, купив платье в магазине около дома.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Захарова рассказала о своих платьях для брифингов

Представитель Министерства иностранных дел пояснила, что предпочитает одежду российских дизайнеров

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