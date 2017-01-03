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Колобков вошел в состав совета при президенте по развитию физкультуры

Соответствующий указ подписан главой государства

Президент России Владимир Путин включил в состав совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта министра спорта РФ Павла Колобкова, фехтовальщицу Софью Великую и главнокомандующего войсками Нацгвардии Виктора Золотова.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Совет при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта занимается разработкой предложений по вопросам государственной политики, подготовкой материалов для главы государства о ситуации в российском и зарубежном спорте, а также проводит экспертизу законопроектов.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Колобков вошел в состав совета при президенте по развитию физкультуры

Соответствующий указ подписан главой государства

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