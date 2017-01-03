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СМИ: Защитник «Локомотива» Шишкин ведет переговоры с ФК «Краснодар»

Кроме того, клуб может сменить еще один защитник «железнодорожников» Виталий Денисов

Защитник московского клуба «Локомотив» Роман Шишкин ведет переговоры с ФК «Краснодар», сообщают СМИ.

Как передает «Федеральное агентство новостей», игрок может перейти в другой клуб уже на следующей неделе.

Кроме того, агентство сообщает, что клуб может сменить еще один защитник «железнодорожников» Виталий Денисов.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что для полузащитника Александра Самедова, который также собирается покинуть команду в  зимнее трансферное окно, пути назад нет.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

СМИ: Защитник «Локомотива» Шишкин ведет переговоры с ФК «Краснодар»

Кроме того, клуб может сменить еще один защитник «железнодорожников» Виталий Денисов

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