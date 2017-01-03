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Посол Великобритании в ЕС Роджерс объявил об уходе с должности

Дипломат работал на этом посту с 2013 года

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Посол Великобритании при Евросоюзе Айвэн Роджерс неожиданно объявил об уходе со своего поста, не дожидаясь начала процесса выхода королевства из ЕС.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на премьерскую канцелярию на Даунинг-стрит. При этом причины решения не уточняются.

Айвэн Роджерс работал в должности посла Великобритании при ЕС с 2013 года. Его назначил бывший премьер-министр королевства Дэвид Кэмерон.

Решение о выходе из Европейского союза поддержали около 52% граждан Великобритании на референдуме, который прошел в королевстве в июне 2016 года.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Посол Великобритании в ЕС Роджерс объявил об уходе с должности

Посол Великобритании в ЕС Роджерс объявил об уходе с должностиДипломат работал на этом посту с 2013 года

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