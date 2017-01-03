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Переиздание книги Гитлера «Майн кампф» стало хитом продаж в Германии

За год было продано около 85 тыс. книг

Фото: ТАСС/Matthias Balk

Переиздание книги Адольфа Гитлера «Майн кампф», дополненное критическими комментариями, стало хитом продаж в ФРГ в 2016 году.

Как передает издание Tagesspiegel со ссылкой на директора мюнхенского Института современной истории Андреаса Виршинга, объемы продаж превзошли ожидания. Всего в 2016 году было продано 85 тыс. книг, что в 20 раз больше 4 тыс., на которые рассчитывали авторы переиздания. При этом в конце января 2017 года должен выйти уже шестой тираж.

Продажи книги «Майн кампф» начались в Германии в январе 2016 года. При этом первый тираж книги был раскуплен в интернете еще до официального начала продаж.

В РФ книга диктатора Третьего рейха «Майн кампф» включена в список экстремистских материалов и не подлежит публикации.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Переиздание книги Гитлера «Майн кампф» стало хитом продаж в Германии

Переиздание книги Гитлера «Майн кампф» стало хитом продаж в ГерманииЗа год было продано около 85 тыс. книг

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