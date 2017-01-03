Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
3 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Glencore и катарский фонд завершили сделку с покупкой акций «Роснефти»

Пакет акций был продан за 692 млрд рублей

Швейцарский нефтетрейдер Glencore и Катарский суверенный фонд Qatar Investment Autority завершили сделку по приобретению 19,5% акций «Роснефти».

«Компания объявляет, что окончательное урегулирование было завершено и закрытие сделки, описанной в релизе от 10 декабря 2016 года, достигнуто», — приводит «РИА Новости» выдержку из официального сообщения Glencore.

Пакет акций «Роснефти» был продан за 692 млрд рублей, или €10,2 млрд. В начале декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о завершении приватизации 19,5% акций компании.

Читайте также:

Достойный повод для оптимизма

Известия // вторник, 3 января 2017 года

Glencore и катарский фонд завершили сделку с покупкой акций «Роснефти»

Пакет акций был продан за 692 млрд рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке