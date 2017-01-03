Glencore и катарский фонд завершили сделку с покупкой акций «Роснефти»

Швейцарский нефтетрейдер Glencore и Катарский суверенный фонд Qatar Investment Autority завершили сделку по приобретению 19,5% акций «Роснефти».

«Компания объявляет, что окончательное урегулирование было завершено и закрытие сделки, описанной в релизе от 10 декабря 2016 года, достигнуто», — приводит «РИА Новости» выдержку из официального сообщения Glencore.

Пакет акций «Роснефти» был продан за 692 млрд рублей, или €10,2 млрд. В начале декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о завершении приватизации 19,5% акций компании.