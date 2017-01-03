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СМИ: главарь ИГ и 400 террористов проникли в Европу под видом беженцев

Предполагаемыми целями террористов являются госучреждения в Косово и сербские православные церкви

Группа боевиков ИГ (запрещена в России) проникла в Европу из Сирии под видом беженцев, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на британские СМИ.

По информации итальянских спецслужб, во главе этого отряда стоит один из высокопоставленных командиров ИГ, албанский джихадист Лавдрим Мухаджери. Предполагаемыми целями террористов являются ряд государственные учреждения Косово и сербские православные церкви.

Ранее на территории самопровозглашенной республики Косово и Албании по подозрению в подготовке терактов и связях с ИГ были задержаны 19 человек. В числе планировавшихся атак значился теракт на футбольном матче между сборными Албании и Израиля 12 ноября.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

СМИ: главарь ИГ и 400 террористов проникли в Европу под видом беженцев

Предполагаемыми целями террористов являются госучреждения в Косово и сербские православные церкви

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