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Сделку Glencore и Катара по «Роснефти» профинансирует Intesa Sanpaolo

Объем финансирования итальянского банка составит до 5,2 млрд евро

Итальянский банк Intesa Sanpaolo обеспечит финансирование сделки Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority по покупке 19,5% акций «Роснефти».

В сообщении банка говорится, что объем финансирования составит до 5,2 млрд евро.

Финансирование будет выполнено согласно международным правилам, а также будет синдицированным, прочно защищенным с точки зрения обеспечения и гарантий.

Напомним, пакет акций «Роснефти» был продан за 692 млрд рублей, или 10,2 млрд евро.

В начале декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о завершении приватизации 19,5% акций компании.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Сделку Glencore и Катара по «Роснефти» профинансирует Intesa Sanpaolo

Объем финансирования итальянского банка составит до 5,2 млрд евро

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