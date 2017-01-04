Сделку Glencore и Катара по «Роснефти» профинансирует Intesa Sanpaolo

Итальянский банк Intesa Sanpaolo обеспечит финансирование сделки Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority по покупке 19,5% акций «Роснефти».

В сообщении банка говорится, что объем финансирования составит до 5,2 млрд евро.

Финансирование будет выполнено согласно международным правилам, а также будет синдицированным, прочно защищенным с точки зрения обеспечения и гарантий.

Напомним, пакет акций «Роснефти» был продан за 692 млрд рублей, или 10,2 млрд евро.



В начале декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о завершении приватизации 19,5% акций компании.