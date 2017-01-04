Сделку Glencore и Катара по «Роснефти» профинансирует Intesa Sanpaolo

Объем финансирования итальянского банка составит до 5,2 млрд евро
Итальянский банк Intesa Sanpaolo обеспечит финансирование сделки Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority по покупке 19,5% акций «Роснефти».
В сообщении банка говорится, что объем финансирования составит до 5,2 млрд евро.
Финансирование будет выполнено согласно международным правилам, а также будет синдицированным, прочно защищенным с точки зрения обеспечения и гарантий.
Напомним, пакет акций «Роснефти» был продан за 692 млрд рублей, или 10,2 млрд евро.
В начале декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о завершении приватизации 19,5% акций компании.
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