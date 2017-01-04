Парламент Турции продлил режим ЧП на три месяца

Парламент Турции одобрил продление режима чрезвычайного положения на три месяца с 19 января, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на турецкие СМИ.



Особый режим был введен в Турции 21 июля 2016 года на три месяца после предпринятой 15 июля попытки военного переворота. 11 октября парламент Турции продлил положение еще на три месяца.

Напомним, 15 июля группа турецких военных предприняла попытку государственного переворота, взяв под свой контроль ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле.



Инициаторы переворота заявили о постоянном нарушении конституции и коррупции со стороны властей. Менее чем за сутки мятеж был подавлен. В результате беспорядков погибли 246 человек, более 2 тыс. получили ранения.