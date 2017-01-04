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Парламент Турции продлил режим ЧП на три месяца

Особый режим был введен в Турции после попытки военного переворота в июле 2016 года

Парламент Турции одобрил продление режима чрезвычайного положения на три месяца с 19 января, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на турецкие СМИ.

Особый режим был введен в Турции 21 июля 2016 года на три месяца после предпринятой 15 июля попытки военного переворота. 11 октября парламент Турции продлил положение еще на три месяца.

Напомним, 15 июля группа турецких военных предприняла попытку государственного переворота, взяв под свой контроль ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле.

Инициаторы переворота заявили о постоянном нарушении конституции и коррупции со стороны властей. Менее чем за сутки мятеж был подавлен. В результате беспорядков погибли 246 человек, более 2 тыс. получили ранения.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Парламент Турции продлил режим ЧП на три месяца

Особый режим был введен в Турции после попытки военного переворота в июле 2016 года

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