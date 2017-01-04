Новости, деловые новости - Известия
Среда,
4 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Отчет ЦРУ о кибератаках посвящен только России, а не общей проблеме

Об этом сообщил директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан

Доклад американских спецслужб о предполагаемых кибератаках на политическую систему США не подразумевает рассмотрение проблемы в целом, а будет полностью посвящен якобы вмешательству России в президентские выборы страны. Об этом сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан.

«Мы знаем, что ряд стран действует в цифровой сфере и занимается определенной деятельностью в плане сбора информации и предания ее гласности. Однако этот доклад фокусируется на том, что делала конкретно Россия в ходе нынешних выборов», — заявил глава ЦРУ в интервью PBS.

Вместе с тем Джон Бреннан не пояснил, почему все внимание в докладе будет сфокусировано только на России. При этом директор ЦРУ отметил, что в документе также будет затронута предположительная связь основателя Wikileaks австралийца Джулиана Ассанжа с РФ.

Читайте также:

Трамп удивился переносу спецбрифинга по «хакерам из России»

Ассанж: обвинения РФ в кибератаках были направлены против Трампа

Трамп не нашел доказательств причастности России к кибератакам

Известия // среда, 4 января 2017 года

Отчет ЦРУ о кибератаках посвящен только России, а не общей проблеме

Об этом сообщил директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке