Отчет ЦРУ о кибератаках посвящен только России, а не общей проблеме

Доклад американских спецслужб о предполагаемых кибератаках на политическую систему США не подразумевает рассмотрение проблемы в целом, а будет полностью посвящен якобы вмешательству России в президентские выборы страны. Об этом сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан.



«Мы знаем, что ряд стран действует в цифровой сфере и занимается определенной деятельностью в плане сбора информации и предания ее гласности. Однако этот доклад фокусируется на том, что делала конкретно Россия в ходе нынешних выборов», — заявил глава ЦРУ в интервью PBS.

Вместе с тем Джон Бреннан не пояснил, почему все внимание в докладе будет сфокусировано только на России. При этом директор ЦРУ отметил, что в документе также будет затронута предположительная связь основателя Wikileaks австралийца Джулиана Ассанжа с РФ.