WikiLeaks пообещал $20 тыс. за пропавшие данные по переписке Клинтон

Руководство портала WikiLeaks пообещало вознаграждение в размере $20 тыс. за данные о пропаже из управления национальных архивов США важных документов по переписке бывшего кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон.



Информация о вознаграждении была опубликована в микроблоге WikiLeaks в Twitter.

«Мы предлагаем вознаграждение 20 тысяч долларов за информацию, которая приведет к разоблачению или аресту любого агента администрации Обамы, уничтожающего важные данные», — указано в сообщении интернет-ресурса.

Как указано в публикации, диск на два терабайта с информацией по электронной переписке Хиллари Клинтон был похищен из Управления национальных архивов и учетных документов.