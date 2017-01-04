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WikiLeaks пообещал $20 тыс. за пропавшие данные по переписке Клинтон

Предположительно, это информация находилась на диске на два терабайта, похищенном из Управления национальных архивов и учетных документов США

Руководство портала WikiLeaks пообещало вознаграждение в размере $20 тыс. за данные о пропаже из управления национальных архивов США важных документов по переписке бывшего кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон.

Информация о вознаграждении была опубликована в микроблоге WikiLeaks в Twitter.

«Мы предлагаем вознаграждение 20 тысяч долларов за информацию, которая приведет к разоблачению или аресту любого агента администрации Обамы, уничтожающего важные данные», — указано в сообщении интернет-ресурса.

Как указано в публикации, диск на два терабайта с информацией по электронной переписке Хиллари Клинтон был похищен из Управления национальных архивов и учетных документов.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

WikiLeaks пообещал $20 тыс. за пропавшие данные по переписке Клинтон

Предположительно, это информация находилась на диске на два терабайта, похищенном из Управления национальных архивов и учетных документов США

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