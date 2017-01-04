Россиянин Устюгов в четвертый раз стал победителем гонки «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов в четвертый раз стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски». Гонка преследования на 15 км прошла в среду в немецком Оберстдорфе.

Спортсмену удалось преодолеть дистанцию за 37 минут 58,5 секунды. Вторым финишировал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, отставший от победителя на 37,2 секунды. На третьем месте находится канадский лыжник Алекс Харви (+1,08,8).

Накануне Сергей Устюгов одержал победу в скиатлоне в рамках лыжной многодневке «Тур де Ски», опередив на 0,6 секунды норвежца Мартина Йонсруда Сундбю.