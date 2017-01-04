Новости, деловые новости - Известия
Среда,
4 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Россиянин Устюгов в четвертый раз стал победителем гонки «Тур де Ски»

Лыжник преодолел дистанцию в 15 км за 37 минут 58,5 секунды

Российский лыжник Сергей Устюгов в четвертый раз стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски». Гонка преследования на 15 км прошла в среду в немецком Оберстдорфе.

Спортсмену удалось преодолеть дистанцию за 37 минут 58,5 секунды. Вторым финишировал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, отставший от победителя на 37,2 секунды. На третьем месте находится канадский лыжник Алекс Харви (+1,08,8).

Накануне Сергей Устюгов одержал победу в скиатлоне в рамках лыжной многодневке «Тур де Ски», опередив на 0,6 секунды норвежца Мартина Йонсруда Сундбю.

Читайте также:

Устюгов выиграл масс-старт на лыжной многодневке «Тур де Ски»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // среда, 4 января 2017 года

Россиянин Устюгов в четвертый раз стал победителем гонки «Тур де Ски»

Лыжник преодолел дистанцию в 15 км за 37 минут 58,5 секунды

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке