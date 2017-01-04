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Марин Ле Пен предложила отказаться от евро и вернуться к ЭКЮ

Кандидат в президенты Франции подчеркнула, что одновременное использование национальной и общей валют не отразится на жизни граждан республики

Лидер французской партии «Национальный фронт» и кандидат на должность главы республики Марин Ле Пен призвала отказаться от использования евро и вернуться к европейской валютной единице ЭКЮ.

Эта единица использовалась в валютной системе ЕС в 1979–1998 годах при расчетах в операциях между центральными банками стран ЕЭС.

«Экю существовало параллельно с национальными валютами. Когда национальная валюта и общая валюта существуют совместно, это никак не отражается на жизни французов», — приводит Reuters слова Марин Ле Пен.

По ее мнению, отказ от евро позволит Франции вернуться к собственной денежной единице — франку.

Кроме того, кандидат от «Национального фронта» подчеркнула, что она собирается пересчитать национальный долг страны в новой национальной валюте в случае избрания на должность главы государства.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что не сомневается в законности вхождения Крыма в состав РФ.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Марин Ле Пен предложила отказаться от евро и вернуться к ЭКЮ

Кандидат в президенты Франции подчеркнула, что одновременное использование национальной и общей валют не отразится на жизни граждан республики

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