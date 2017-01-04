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Трамп поблагодарил Ford за отказ от строительства завода в Мексике

Республиканец отметил, что благодаря этому шагу в США появятся 700 новых рабочих мест

Избранный президент США Дональд Трамп положительно оценил решение автомобильного гиганта Ford отказаться от строительства нового завода в Мексике.

Об этом республиканец написал в своем микроблоге в Twitter.

«Спасибо компании Ford за то, что отказались от нового завода в Мексике, и за создание 700 новых рабочих мест в США. Это только начало — многое впереди», — подчеркнул Дональд Трамп.

Накануне избранный президент США раскритиковал компанию General Motors за то, что она производит автомобили в Мексике, а затем беспошлинно ввозит их в Соединенные Штаты. После этого автомобилестроительная компания Ford заявила о решении отменить план строительства нового завода в Мексике стоимостью $1,6 млрд.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Трамп поблагодарил Ford за отказ от строительства завода в Мексике

Республиканец отметил, что благодаря этому шагу в США появятся 700 новых рабочих мест

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