Трамп поблагодарил Ford за отказ от строительства завода в Мексике

Избранный президент США Дональд Трамп положительно оценил решение автомобильного гиганта Ford отказаться от строительства нового завода в Мексике.



Об этом республиканец написал в своем микроблоге в Twitter.

«Спасибо компании Ford за то, что отказались от нового завода в Мексике, и за создание 700 новых рабочих мест в США. Это только начало — многое впереди», — подчеркнул Дональд Трамп.

Thank you to Ford for scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - much more to follow — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2017 г.

Накануне избранный президент США раскритиковал компанию General Motors за то, что она производит автомобили в Мексике, а затем беспошлинно ввозит их в Соединенные Штаты. После этого автомобилестроительная компания Ford заявила о решении отменить план строительства нового завода в Мексике стоимостью $1,6 млрд.