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МИД Литвы: Евросоюз не станет ослаблять санкции против РФ вслед за США

Министр иностранных дел республики подчеркнул, что власти ЕС не собираются пересматривать свою политику

Потепление отношений Москвы и Вашингтона, а также возможное ослабление антироссийских санкций США не спровоцирует аналогичные меры со стороны Евросоюза.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает Bloomberg.

«Мы не собираемся пересматривать нашу политику… В то же время мы надеемся и в дальнейшем координировать политику с США, как координировали ее в прошлом», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в Литве проводятся учения добровольцев Союза стрелков Литвы на случай «российской оккупации».

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Известия // среда, 4 января 2017 года

МИД Литвы: Евросоюз не станет ослаблять санкции против РФ вслед за США

Министр иностранных дел республики подчеркнул, что власти ЕС не собираются пересматривать свою политику

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