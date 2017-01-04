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Стрельба произошла в одном из ресторанов Стамбула

Полиция сообщает, что в результате ЧП есть раненые

Вооруженный человек открыл огонь в одном из ресторанов в Стамбуле, есть раненые, сообщили местные СМИ.

По данным CNN Turk, нападение было совершено в районе Фатих. На место происшествия прибыла полиция. Стражи порядка сообщили, что в результате нападения есть раненые. По их сведениям, нападавший действовал в одиночку.

Полиция и СМИ пока не приводят других деталей происшествия.

Напомним, это нападение стало уже вторым происшествием подобного рода за последние дни в Турции.

Так, в новогоднюю ночь вооруженный мужчина открыл огонь в ночном клубе в Стамбуле. В результате инцидента погибли 39 человек, 69 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Позднее была установлена личность нападавшего. В результате теракта погибла гражданка России.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Стрельба произошла в одном из ресторанов Стамбула

Полиция сообщает, что в результате ЧП есть раненые

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