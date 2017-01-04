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Экс-посол Британии в РФ Барроу назначен представителем Лондона в ЕС

Это назначение последовало после отставки Айвэна Роджерса

Дипломат Тимоти Барроу станет новым послом Великобритании в Евросоюзе после того, как о своей отставке объявил занимавший этот пост с ноября 2013 года Айвэн Роджерс, сообщает BBC со ссылкой на британский МИД.

Сообщается, что Роджерс в последнее время попал под критику со стороны британского парламента после ряда резких высказываний о Brexit. В частности, он заявлял, что Британии понадобится 10 лет на заключение торгового договора с ЕС, сообщает BBC.

Роджерс, объявляя о своей отставке, заявил, что Лондон не имеет большого опыта в переговорах, чтобы реализация Brexit для Британии прошла гладко. Как отмечает BBC, Барроу должен будет сыграть ключевую роль в приговорах с ЕС по Brexit. В то же время, по словам экспертов. Барроу нельзя назвать ярым сторонником выхода Великобритании из Евросоюза.

Барроу работал послом в России с 2011 по 2015 год, а с 2006 по 2008 год занимал должность посла Британии на Украине.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Экс-посол Британии в РФ Барроу назначен представителем Лондона в ЕС

Это назначение последовало после отставки Айвэна Роджерса

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