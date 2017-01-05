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Бывший премьер Косово арестован во Франции

Рамуш Харадинай задержан по ордеру, выданному властями Сербии

Экс-премьер Косово Рамуш Харадинай задержан во Франции по обвинению в военных преступлениях во время войны 1998-1999 годов, ордер на арест бывшего косовского министра выдала Сербия.

Reuters сообщает, что Сербия считает Харадиная полевым командиром и военным преступником. Он занимал министерский пост в Косово с 2004 по 2005 год. Дважды проходил в Международном уголовном суде по делам о военных преступлениях, но оба раза был оправдан, передает ТАСС.

Харадинай, по данным сербских властей, принимал участие в массовых погромах в 2004 году, когда албанские сепаратисты Косово уничтожали памятники культуры и истории сербов.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Бывший премьер Косово арестован во Франции

Рамуш Харадинай задержан по ордеру, выданному властями Сербии

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