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Хоккеисты молодежной сборной России проиграли США на ЧМ

Российская команда не смогла выйти в финал и поборется за бронзу

Молодежная сборная России по хоккею уступила в серии буллитов команде США на чемпионате мира в Канаде и будет бороться только за бронзовые медали.

Состоявшийся в Монреале матч завершился со счетом 4:3. В основное время матча у американцев шайбы забили Колин Уайт (20-я и 37-я минуты), еще одну шайбу забросил Люк Канин (31-я), передает «Р-Спорт».

В составе сборной России голами отметились Кирилл Капризов (12-я) и дважды Денис Гурьянов (22-я, 47-я).

Основное время матча завершилось со счетом 3:3, а 10-минутный овертайм не выявил победителя. В серии послематчевых буллитов точнее оказалась команда США.

Во втором полуфинале за вторую же путевку в финал сразятся команды Канады и Швеции.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Хоккеисты молодежной сборной России проиграли США на ЧМ

Российская команда не смогла выйти в финал и поборется за бронзу

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