Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
5 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Скончался основатель ВИА «Поющие сердца» Анатолий Васильев

Музыкант умер на 82-м году жизни

Создатель вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», музыкант Анатолий Васильев ушел из жизни на 82-м году жизни, сообщил коллектив.

Васильев покинул ансамбль в 1985 году, но в 2015 году вернулся в коллектив, став его художественным руководителем. В сообщении ВИА «Поющие гитары» сказано, что Васильев «оставался с коллективом до последнего часа», передает РИА «Новости».

«Сегодня на 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся жизнь его была связана с музыкой. Любимое детище - ВИА «Поющие гитары», художественным руководителем которых он оставался до последнего часа», — говорится в сообщении коллектива.

Анатолий Васильев основал ВИА «Поющие гитары» в 1966 году, ансамбль приобрел широкую популярность в 70-е годы.

Известия // четверг, 5 января 2017 года

Скончался основатель ВИА «Поющие сердца» Анатолий Васильев

Музыкант умер на 82-м году жизни

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Фотолента

Россия изо льда: новый городок в Москве

Россия изо льда: новый городок в Москве

Из настоящего сибирского льда мастера создали точные копии главных достопримечательностей страны

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Васильев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке