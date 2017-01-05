Скончался основатель ВИА «Поющие сердца» Анатолий Васильев

Создатель вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», музыкант Анатолий Васильев ушел из жизни на 82-м году жизни, сообщил коллектив.

Васильев покинул ансамбль в 1985 году, но в 2015 году вернулся в коллектив, став его художественным руководителем. В сообщении ВИА «Поющие гитары» сказано, что Васильев «оставался с коллективом до последнего часа», передает РИА «Новости».

«Сегодня на 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся жизнь его была связана с музыкой. Любимое детище - ВИА «Поющие гитары», художественным руководителем которых он оставался до последнего часа», — говорится в сообщении коллектива.

Анатолий Васильев основал ВИА «Поющие гитары» в 1966 году, ансамбль приобрел широкую популярность в 70-е годы.