Директор ЦРУ признал необходимость восстановления отношений США и РФ

Стабильность во всем мире зависит от отношений США и России, которые необходимо улучшать, признал глава ЦРУ Джон Бреннан.

Глава ЦРУ в телеинтервью PBS подчеркнул, что США и Россия должны ответственно отнестись к двусторонним отношениям, так как от них зависит мировая стабильность, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я, разумеется, надеюсь, что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся, поскольку для глобальной стабильности критически важно», — сказал глава ЦРУ.

Отметим, что ранее глава ЦРУ резко высказался об операции ВКС РФ в Сирии. Он заявил, что Россия использует в Сирии «тактику выжженной земли» и «играет по собственным правилам» на мировой арене.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что возглавляемая США международная коалиция с 2012 года разрушала сирийскую инфраструктуру, чтобы ослабить ее легитимное правительство, не взирая на трудности жизни мирного населения этой страны.

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