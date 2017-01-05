Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
5 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Директор ЦРУ признал необходимость восстановления отношений США и РФ

После упреков в адрес России по Сирии Джон Бреннан сменил риторику в адрес Москвы

Стабильность во всем мире зависит от отношений США и России, которые необходимо улучшать, признал глава ЦРУ Джон Бреннан.

Глава ЦРУ в телеинтервью PBS подчеркнул, что США и Россия должны ответственно отнестись к двусторонним отношениям, так как от них зависит мировая стабильность, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я, разумеется, надеюсь, что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся, поскольку для глобальной стабильности критически важно», — сказал глава ЦРУ.

Отметим, что ранее глава ЦРУ резко высказался об операции ВКС РФ в Сирии. Он заявил, что Россия использует в Сирии «тактику выжженной земли» и «играет по собственным правилам» на мировой арене.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что возглавляемая США международная коалиция с 2012 года разрушала сирийскую инфраструктуру, чтобы ослабить ее легитимное правительство, не взирая на трудности жизни мирного населения этой страны.

Читайте также:

Директор ЦРУ назвал Россию противником США

Известия // четверг, 5 января 2017 года

Директор ЦРУ признал необходимость восстановления отношений США и РФ

После упреков в адрес России по Сирии Джон Бреннан сменил риторику в адрес Москвы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке