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Компания Трампа вышла из проекта строительства небоскреба в Батуми

Завершать строительство будет бывший партнер политика – группа компаний Silk Road

Компания Trump Organization вышла из проекта по строительству 47-ми этажного небоскреба Trump Tower в грузинском Батуми. Завершать проект будет бывший партнер политика - группа Silk Road.

Агентство деловых новостей Bloomberg уточняет, что ранее Trump Organization отказалась от участия в проектах по строительству отелей в Азербайджане. Компания избранного президента США хочет избежать возможного конфликта коммерческих и государственных интересов республиканца, так как его партнерами выступали лица или кампании, связанные с государственными структурами.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Компания Трампа вышла из проекта строительства небоскреба в Батуми

Завершать строительство будет бывший партнер политика – группа компаний Silk Road

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