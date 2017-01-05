Компания Трампа вышла из проекта строительства небоскреба в Батуми

Компания Trump Organization вышла из проекта по строительству 47-ми этажного небоскреба Trump Tower в грузинском Батуми. Завершать проект будет бывший партнер политика - группа Silk Road.

Агентство деловых новостей Bloomberg уточняет, что ранее Trump Organization отказалась от участия в проектах по строительству отелей в Азербайджане. Компания избранного президента США хочет избежать возможного конфликта коммерческих и государственных интересов республиканца, так как его партнерами выступали лица или кампании, связанные с государственными структурами.