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Белоруссия повышает тарифы на транспортировку российской нефти

Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли новые тарифы начнут действовать с 1 февраля

Минск повышает тарифы на транзит российской нефти по территории Белоруссии. Соответствующее постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли подписано 30 декабря 2016 года. Его текст опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как следует из документа, повышаются тарифы на услуги по транспортировке нефти, в частности, по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на участках по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава, Унеча (Высокое) — Броды. Подорожает транзит и по маршруту Невель — Полоцк — ОАО «Нафтан» и Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО «Нафтан».

Повышение тарифов на транзит российской нефти произойдет 1 февраля 2017 года.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Белоруссия повышает тарифы на транспортировку российской нефти

Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли новые тарифы начнут действовать с 1 февраля

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