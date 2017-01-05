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Во Владивостоке пройдет крупный международный автосалон

Договоренности о его проведении были достигнуты во время визита губернатора Приморья в Японию

Фото: wikimedia.org

На автомобильной выставке «Владивосток» будут представлены яркие тюнинговые концепты. Международный автосалон - это первый совместный проект, который обсуждался в ходе недавнего визита главы Приморского края в Японию, сообщает РИА PrimaMedia.

Договор с корпорацией San A Shobo, которая специализируется на организации выставок, был подписан в еще ноябре. Японская компания ежегодно в январе проводит Токийский салон в крупном выставочном комплексе Makuhari Messe.

Кроме соглашений об автосалоне «Владивосток», в Японии были определены даты и формат проведения четвертой международной дрифт-битвы D1 PRIMRING GRAND PRIX. Она пройдет с 15 по 17 сентября в спортивно-туристическом комплексе "Приморское кольцо" и примет участников из России, Японии, Китая, Таиланда, Индонезии, Украины и США.

Известия // четверг, 5 января 2017 года

Во Владивостоке пройдет крупный международный автосалон

Во Владивостоке пройдет крупный международный автосалонДоговоренности о его проведении были достигнуты во время визита губернатора Приморья в Японию

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