Строители завершили половину свайных работ Крымского моста

Строители Крымского моста выполнили половину свайных работ.

Как уточняет центр «Крымский мост», на морских и сухопутных участках моста на глубину от 12 до 90 метров погружено 3540 свай.

«Если собрать воедино все погруженные на данный момент трубосваи, получили бы трубу длиной более чем в 150 км», — приводит слова заместителя начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрата Турсунбекова «Федеральное агентство новостей».

Автомобильный мост в Крым будет запущен в эксплуатацию в конце 2018 года.