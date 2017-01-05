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Строители завершили половину свайных работ Крымского моста

Почти 3,5 тысячи свай погружены на глубину от 12 до 90 метров

Строители Крымского моста выполнили половину свайных работ. 

Как уточняет центр «Крымский мост», на морских и сухопутных участках моста на глубину от 12 до 90 метров погружено 3540 свай.

«Если собрать воедино все погруженные на данный момент трубосваи, получили бы трубу длиной более чем в 150 км», — приводит слова заместителя начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрата Турсунбекова «Федеральное агентство новостей».

Автомобильный мост в Крым будет запущен в эксплуатацию в конце 2018 года.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Строители завершили половину свайных работ Крымского моста

Почти 3,5 тысячи свай погружены на глубину от 12 до 90 метров

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