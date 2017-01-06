Самедов готов оплатить четверть своих отступных за переход в «Спартак»

Одной из главных трансферных историй нынешней зимы стал переход полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак». О том, что этот трансфер должен состояться, заговорили ещё до окончания осенней части чемпионата России. Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин в концовке первой части сезона даже отправил Самедова в молодежный состав, а сам игрок успел попрощаться с партнёрами по «Локомотиву». Казалось, что о переходе будет объявлено сразу после окончания игр осенней части РФПЛ, однако трансфер затянулся.

Как стало известно позже, главной проблемой стала сумма отступных, которая была прописана в контракте Самедова. Сообщалось, что за переход 32-летнего полузащитника «Спартаку» нужно заплатить «Локомотиву» €5 млн. В руководстве красно-белых посчитали эту цену завышенной, и клубы начали переговоры о снижении отступных. По информации «Известий», вопрос может разрешиться уже 6 декабря.

- В пятницу Александр Самедов и его представители должны встретиться с руководством «Локомотива», - рассказал «Известиям» источник из окружения футболиста. - В ходе переговоров стороны должны будут уладить все вопросы о переходе игрока в стан «Спартака». Как ожидается, «железнодорожники» снизят цену на футболиста до €4 млн. При этом €1 млн из этой суммы выплатит лично Самедов, ещё €3 млн оплатит «Спартак».

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Известиям» ситуацию, которая складывается вокруг перехода Самедова в стан красно-белых. Он также отметил, что срыв трансфера может повлиять на самих «железнодорожников».

— История с Самедовым лишний раз доказала, что трансферы любят тишину, — считает Андрей Червиченко. — Ведь все уже трубили о том, что он точно будет в «Спартаке». Видимо, «Локомотив» понял, что красно-белым очень нужен этот игрок. Я не знаю, насколько правдива цифра в €5 млн отступных за Самедова, но если это так, то я считаю этот ценник завышенным. Судя по тому, что Семин, вроде как, поссорился с Александром, «железнодорожники» могут попасть в очень неприятную ситуацию. Футболист не будет играть, при этом продолжит получать деньги, а «Спартак» его не купит.

Напомним, Александр Самедов является воспитанником «Спартака». В главной команде красно-белых он дебютировал в матче заключительного тура чемпионата России 2002 года против московского «Торпедо» (0:1). Наиболее часто игрок выходил в основе спартаковцев при Невио Скале в первой половине сезона-2004. После того, как итальянского специалиста на посту главного тренера красно-белых сменил Александр Старков, полузащитник потерял место в основном составе. В результате чего летом 2005 года Самедов оказался в столичном «Локомотиве».



После трех лет выступлений в составе «железнодорожников» футболист подписал контракт с ФК «Москва». После успешных полутора лет в стане «горожан» Самедов в конце 2009 года был приобретен московским «Динамо», а уже в июне 2012-го вернулся в «Локомотив». Стоимость трансфера составила около €6,5 млн. Вместе с «Локомотивом» Самедов дважды побеждал в Кубке России - в 2007 и 2015 годах.

Несмотря на регулярные приглашения в сборную Азербайджана, Самедов дождался вызова в российскую национальную команду. В сентябре 2011 года футболист дебютировал в составе сборной России в игре со Словакией. Всего же за национальную команду он провел 34 матча и забил пять голов. Участвовал в чемпионате мире-2014 в Бразилии и чемпионате Европе-2016 в Франции.