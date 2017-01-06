Керри анонсировал свой уход из политики в январе

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что после своей отставки 20 января не намерен оставаться в политике и завершит карьеру государственного служащего.

Керри сделал соответствующее заявление на пресс-конференции в Вашингтоне, где также подвел краткие итоги работы администрации президента Барака Обамы, передает РИА «Новости».

«Моя карьера на государственной службе окончена», — сказал Керри.

73-летний госсекретарь покидает свой пост вместе с администрацией Обамы. Главой внешнеполитического ведомства США Керри был с февраля 2013 года. В 2004 году Керри был кандидатом на пост президента, но проиграл выборы Джорджу Бушу-младшему.

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