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Керри анонсировал свой уход из политики в январе

Госсекретарь США не намерен оставаться государственным служащим

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что после своей отставки 20 января не намерен оставаться в политике и завершит карьеру государственного служащего.

Керри сделал соответствующее заявление на пресс-конференции в Вашингтоне, где также подвел краткие итоги работы администрации президента Барака Обамы, передает РИА «Новости».

«Моя карьера на государственной службе окончена», — сказал Керри.

73-летний госсекретарь покидает свой пост вместе с администрацией Обамы. Главой внешнеполитического ведомства США Керри был с февраля 2013 года. В 2004 году Керри был кандидатом на пост президента, но проиграл выборы Джорджу Бушу-младшему.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Керри анонсировал свой уход из политики в январе

Госсекретарь США не намерен оставаться государственным служащим

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