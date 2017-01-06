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Полиция Израиля снова допросила Нетаньяху по коррупционному делу

Беседа следователей с премьером страны длилась пять часов

Израильские следователи во второй раз провели длительный и подробный допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции.

Полиция допрашивала Нетаньяху в течение пяти часов в его собственной резиденции. Кроме этого, по данным Reuters, допрос касался и другого дела, в которым другой подозреваемый уже дал показания некоторое время назад, передает РИА «Новости».

Отметим, что этот допрос стал уже вторым вслед за тем, который следователи провели в понедельник. Тогда Нетаньяху заявил, что его обвинения во взяточничестве не подтвердились.

Полиция получила ордер на допрос премьера Нетаньяху в конце 2016 года. Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. СМИ отметили, что всего полиция открыла два дела, второе при этом является более серьезным, чем «дело о подарках». Сообщается, что ясность по поводу обстоятельств второго дела может внести допрос премьера.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Полиция Израиля снова допросила Нетаньяху по коррупционному делу

Беседа следователей с премьером страны длилась пять часов

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