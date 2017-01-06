Сборная США выиграла молодежный ЧМ по хоккею

В финале американцы по буллитам переиграли команду Канады
Молодежная сборная США по хоккею выиграла чемпионат мира, одолев в серии послематчевых буллитов команду Канады.
Прошедший в Монреале матч завершилась со счетом 5:4 в пользу американцев. В составе команды США шайбы забросили Чарли Макэвой (24), Кифер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48). Победный буллит на счету Троя Терри, передает ТАСС.
В составе канадцев голами отметились Томас Шабо (5-я минута), Джереми Лаузон (10), Николя Руа (42) и Мэттью Жозеф (45).
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