Япония отозвала посла в Южной Корее

Японские власти отозвали своего посла в Южной Корее, временный отзыв дипломата произошел в ответ на установку в Пусане памятника женщинам – жертвам сексуального насилия во время японской оккупации.



Памятник установлен общественниками напротив генерального консульства Японии 28 декабря и был убран в тот же день. 30 декабря городская администрация одобрила установку статуи и ее вновь установили рядом со зданием дипмиссии Японии.

Япония полагает, что действия подобного рода неприемлемы. «Подобные действия оказывают нежелательное воздействие на двусторонние отношения, это неприемлемо», — приводит ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу.



Объявлено также и о приостановке экономических переговоров на высшем уровне.

В МИД Южной Кореи решение Токио уже назвали прискорбным.