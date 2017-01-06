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Япония отозвала посла в Южной Корее

Ранее напротив генконсульства Японии в Пусане был установлен памятник женщинам – жертвам сексуального насилия во время японской оккупации

Японские власти отозвали своего посла в Южной Корее, временный отзыв дипломата произошел в ответ на установку в Пусане памятника женщинам – жертвам сексуального насилия во время японской оккупации.

Памятник установлен общественниками напротив генерального консульства Японии 28 декабря и был убран в тот же день. 30 декабря городская администрация одобрила установку статуи и ее вновь установили рядом со зданием дипмиссии Японии.

Япония полагает, что действия подобного рода неприемлемы.  «Подобные действия оказывают нежелательное воздействие на двусторонние отношения, это неприемлемо», — приводит ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу.

Объявлено также и о приостановке экономических переговоров на высшем уровне.

В МИД Южной Кореи решение Токио уже назвали прискорбным.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Япония отозвала посла в Южной Корее

Ранее напротив генконсульства Японии в Пусане был установлен памятник женщинам – жертвам сексуального насилия во время японской оккупации

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