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CNN: спецслужбы США обнаружили посредников между РФ и WikiLeaks

По данным телеканала, некие посредники якобы передали сайту документы и письма с сайта Демократической партии США для публикации

Американский телеканал со ссылкой на источники сообщил, что спецслужбы США обнаружили наличие неких посредников между Россией и сайтом политических разоблачений WikiLeaks.

Посредники, данные которых не приводятся, якобы передали документы и письма Демпартии США для публикации на сайте.

При этом CNN ссылается на данные секретного доклада разведки США, объемом более 50 страниц, не уточняя, каким образом произошла утечка информации в СМИ.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявлял, что сайт не имеет никакого отношения к России.

Секретный доклад разведки США передан в четверг президенту Обаме для рассмотрения. Избранный президент Дональд Трамп уже выразил недоумение тем фактом, что в СМИ могли попасть данные доклада, носящего гриф «совершенно секретно». Республиканец назвал произошедшее «политикой» и снова отметил, что доказательств причастности России к взлому серверов Демпартии нет.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

CNN: спецслужбы США обнаружили посредников между РФ и WikiLeaks

По данным телеканала, некие посредники якобы передали сайту документы и письма с сайта Демократической партии США для публикации

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