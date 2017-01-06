CNN: спецслужбы США обнаружили посредников между РФ и WikiLeaks

Американский телеканал со ссылкой на источники сообщил, что спецслужбы США обнаружили наличие неких посредников между Россией и сайтом политических разоблачений WikiLeaks.



Посредники, данные которых не приводятся, якобы передали документы и письма Демпартии США для публикации на сайте.

При этом CNN ссылается на данные секретного доклада разведки США, объемом более 50 страниц, не уточняя, каким образом произошла утечка информации в СМИ.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявлял, что сайт не имеет никакого отношения к России.

Секретный доклад разведки США передан в четверг президенту Обаме для рассмотрения. Избранный президент Дональд Трамп уже выразил недоумение тем фактом, что в СМИ могли попасть данные доклада, носящего гриф «совершенно секретно». Республиканец назвал произошедшее «политикой» и снова отметил, что доказательств причастности России к взлому серверов Демпартии нет.