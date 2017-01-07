Сергей Устюгов приблизился к триумфу

24-летний лыжник Сергей Устюгов одержал победу в гонке на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски». Эта победа стала для нашего спортсмена пятой в пяти гонках самой престижной лыжной многодневки. Таким образом, Устюгов установил новый мировой рекорд. Ранее пять побед подряд в ходе одной многодневки удавалось одерживать только Марит Бьорген. А пяти выигранных гонок в ходе одного «Тура» не было ни у одного из лыжников. Ранее рекорд у мужчин были четыре победы норвежца Мартина Сундбю — на «Тур де Ски» в сезоне-2015/16.

— Пять побед подряд — это шок и для меня, да и для всех любителей лыжных гонок, — заявил Устюгов после окончания гонки. — Я посвящаю эту победу своей маме, у которой сегодня день рождения. Эта победа – для тебя, ты лучше всех. Тут я побеждаю не только за себя, но и за остраненных ребят, чтобы показать, что русские могут бегать и без допинга, а все, что говорят про нас иностранцы, неправда.

В общем зачёте «Тур де Ски»-2016/17 Устюгов теперь опережает Мартина Сундбю на 1 минуту 34,1 секунды – это очень большое преимушество. До финиша многодневки осталось лишь два этапа – классический масс-старт на 15 км в Валь-ди-Фьемме и итоговая гонка преследования на Альпе-де-Чермис. Тем не менее Устюгов не спешит называть себя победителем.

— Для Сундбю минута ничего не значит, это показал прошедший «Тур Канады», — продолжил Сергей Устюгов. — Меня ждет две тяжелых гонки. Все будет происходить на высоте и теперь главное не растерять все, что было заработано с таким трудом за эти пять гонок. Я не верю на данный момент в то, что могу выиграть «Тур де Ски».

Иного мнения предерживается сам Мартин Сундбю, являющийся трехкратным обладателем Кубка мира в общем зачёте (2013/14, 2014/15 и 2015/16).

— У Устюгова огромное преимущество, невозможно будет отыграть его за два этапа, — рассказал изданию NRK знаменитый норвежец. — Я далек от хорошей формы. Тело вообще работает не так, как надо.

В случае итоговой победы Сергей Устюгов может стать вторым в истории представителем нашей страны, выигравшим «Тур де Ски». В 2013 году это удалось Александру Легкову, который в настоящий момент вместе с ещё пятью россиянами отстранён от соревнований Международной федерацией лыжных гонок на основании данных антидопингового доклада Ричарда Макларена.

На нынешнем «Тур де Ски» Устюгов в полной мере уже продемонстрировал свой универсализм – он побеждал и в масс-старте, и в разделке, и в пасьюте, выигрывал и классическим ходом, и коньковым.

Впервые гонка «Тур де Ски» была проведена в 2007 году. Соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102.

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