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Лавров и Эйро обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России проинформировал своего французского коллегу, что в целом режим прекращения боевых действий соблюдается

В пятницу вечером состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Франции Жана-Марка Эйро.

В сообщении на сайте российского МИДа уточняется, что дипломаты обсудили ситуацию в Сирии. Глава российского МИДа уведомил своего французского коллегу, что режим прекращения боевых действий в Сирии в целом соблюдается.

 «Российский министр проинформировал собеседника о текущей ситуации в Сирии, где благодаря гарантиям России, Турции и Ирана удалось установить режим прекращения боевых действий, который в целом соблюдается и призван послужить основой для перехода к политическому урегулированию», — говорится в сообщении.

Также министры обсудили проблему химического оружия в сирийском конфликте и возможные действия СБ ООН.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Лавров и Эйро обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России проинформировал своего французского коллегу, что в целом режим прекращения боевых действий соблюдается

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