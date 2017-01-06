Лавров и Эйро обсудили по телефону ситуацию в Сирии

В пятницу вечером состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Франции Жана-Марка Эйро.

В сообщении на сайте российского МИДа уточняется, что дипломаты обсудили ситуацию в Сирии. Глава российского МИДа уведомил своего французского коллегу, что режим прекращения боевых действий в Сирии в целом соблюдается.

«Российский министр проинформировал собеседника о текущей ситуации в Сирии, где благодаря гарантиям России, Турции и Ирана удалось установить режим прекращения боевых действий, который в целом соблюдается и призван послужить основой для перехода к политическому урегулированию», — говорится в сообщении.

Также министры обсудили проблему химического оружия в сирийском конфликте и возможные действия СБ ООН.