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Бронзовая медаль имени Валерия Брагина

Главный тренер молодежной сборной России вновь удивил хоккейную общественность, добившись отличного результата с составом, серьезно уступавшим главным конкурентам

Фото: ТАСС/Елена Руско

Сборная Россия взяла бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею, в матче за третье место обыграв Швецию в овертайме (2:1). Золото — у спортсменов из США, победивших в драматическом финале Канаду (5:4).

Таким образом, сборная России не прервала своей результативной серии на молодежных чемпионатах мира и в седьмой раз подряд взяла медали. В первую очередь это - заслуга главного тренера команды Валерия Брагина. Эксперты в один голос называют 60-летнего Брагина лучшим молодежным тренером мира. 

Из года в год специалист выжимает максимум из имеющегося в его распоряжении состава. По сути, на МЧМ-2017 у команды было два звездных игрока - Кирилл Капризов («Салават Юлаев») и Илья Самсонов («Металлург»). Первый забросил девять шайб и стал лучшим бомбардиром турнира, второго журналисты включили в символическую сборную чемпионата. Хотя официально приз лучшего вратаря достался шведу Феликсу Сандстрему. Тем не менее, Самсонов сделал много важных сейвов, особенно в полуфинале и игре за третье место. В остальном российская молодежка — это крепко сбитый коллектив, состоящий в основном из неизвестных игроков. Для Валерия Брагина команда значит больше, чем один хоккеист. Эта идеология воспитывается через установки и работу на тренировках. 

Кроме того, Брагин известен в хоккейном мире как отменный психолог, всегда умеющий найти для команды и отдельных игроков нужные слова. Так, перед отъездом в Канаду было под вопросом включение в состав Дениса Гурьянова, в итоге ставшего героем двух последних матчей - в игре против США он забросил две шайбы, переведя игру в овертайм, а в серии буллитов реализовал две попытки из двух. Также именно Гурьянов стал автором «бронзовой» шайбы в матче против Швеции, поразив ворота «Тре-Крунур» в овертайме. По словам самого тренера, во многом на Дениса повлиял их разговор, состоявшийся перед оглашением состава на турнир - именно тогда Брагин окончательно решил взять хоккеиста в Канаду.

В целом игра сборной России оставила двоякое впечатление. С одной стороны, наша команда показала фантастическую самоотдачу. Ребята боролись за каждую шайбу и нивелировали техническое преимущество сборных США, Канада и Швеции за счет надежности и простоты. С другой, бросалось в глаза, что пока мы отстаем от ведущих хоккейных держав в понимании игры, катании и работы с шайбой. Установка на простоту позволяет скрыть эти недостатки, но игра выглядит довольно закрытой. 

Подводя итоги турнира, Валерий Брагин назвал МЧМ-2017 самым сложным в своей карьере. 

—  Это был самый тяжелый чемпионат, потому что в техническом плане шведы, американцы и канадцы превосходили нас, — отметил наставник на пресс-конференции. — Эти сборные считаются сильнейшими на турнире. Значит, нужно было брать другим, и мы этого добились. Самое главное —  у нас сложился отличный коллектив. Команда выигрывает, а не отдельные личности. Ты можешь собрать звездную команду, но не выиграть. Самое главное — это каждодневный труд и то, чтобы то, что ты хочешь, игроки делали. Отмечу Капризова - он большой талант. Думаю, что игрок правильно развивается и перед ним стоят правильные цели, его ждет хорошее будущее. Самсонов также отыграл турнир выше всяких похвал. Были те, кто разочаровал? Нет. В отдельных эпизодах — да, это технические моменты, а в целом нет. Мы проверили очень большой пласт игроков, и эти — лучшие.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

Бронзовая медаль имени Валерия Брагина

Бронзовая медаль имени Валерия Брагина Главный тренер молодежной сборной России вновь удивил хоккейную общественность, добившись отличного результата с составом, серьезно уступавшим главным конкурентам

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